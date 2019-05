La Lazio passa a Cagliari e riapre le porte per l’Europa League

Colpo esterno della Lazio, che nel secondo anticipo del sabato supera il Cagliari per 2-1 e scavalca momentaneamente il Torino al settimo posto. Alla Sardegna Arena, i biancocelesti passano in vantaggio con un destro di Luis Alberto (31′) e poi raddoppiano con il diagonale di Correa al 53′. Nel recupero Pavoletti accorcia le distanze di testa (91′). La squadra di Maran resta ferma a 40 punti: rinviata la matematica salvezza. I rossoblù si sono trovati di fronte un avversario forte e concentrato, niente affatto distratto dal prossimo impegno di Coppa. Sotto di due gol dopo un’ora di gioco, il Cagliari ha riaperto la partita nel finale con Pavoletti ma non è riuscito a completare la rimonta. Nota lieta il rientro in squadra di Lucas Castro: l’argentino si è mosso bene nel quarto d’ora a disposizione e dal suo piede è partito l’assist per il gol della speranza di Pavoletti.