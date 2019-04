La Lazio si rilancia in chiave Champions: Udinese ko 2-0

Riprende la sua corsa verso la Champions League la Lazio. I biancocelesti, nel recupero della venticinquesima giornata di Serie A, hanno battuto per 2-0 l’Udinese all’Olimpico, riscattando il ko di sabato scorso in casa del Milan e salendo a quota 52 in classifica. Rimangono invece fermi a 32 i friulani di Igor Tudor.

LA GARA – La formazione di Simone Inzaghi, dopo aver rischiato su un tentativo di Badu, che ha colpito la traversa, si è portata in vantaggio al 21′ grazie ad una rete di Caicedo, servito ottimamente da Immobile. Appena tre minuti più tardi la Lazio ha trovato il raddoppio con un’autorete di Sandro, prima che nel recupero della prima frazione il VAR annullasse il gol del 3-0 ad Acerbi per un tocco di mano di Milinkovic-Savic. L’Udinese, nella ripresa, avrebbe la grande occasione per riaprire il match, ma De Paul, al 51′, si è fatto respingere un penalty concesso per un fallo di Lulic su Lasagna.