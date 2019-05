E’ terminato a reti bianche il confronto tra il Sassuolo e la Roma, match che ha chiuso il programma degli anticipi del sabato in Serie A. Un pari che non accontenta nessuno delle contendenti anche se la vittoria serviva più alla squadra capitolina per inseguire la posizione Champions League. Adesso la Roma è quinta sola con 63 punti, due meno dell’Atalanta impegnato domani a Torino contro la Juventus.