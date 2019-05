L’Atalanta supera il Genoa e scavalca l’Inter

L’Atalanta è un treno in corsa che non conosce soste. La compagine nerazzurra oggi ha dovuto aspettare il secondo tempo per avere la meglio su un coriaceo Genoa battuto per 2-1. Barrow e Castagne gli autori dei due gol che consentono alla squadra di mister Gasperini di balzare al terzo posto in classifica almeno fino a lunedì quando l’Inter proverà a battere il Chievo e tornare alle spalle del Napoli. Primo tempo soporifero con l’Atalanta che non ha mai alzato il ritmo e il Grifone si è limitato a contenere. Bergamaschi in gol per due volte ma in entrambi i casi reti in fuorigioco. Nell’intervallo Gasperini ha chiesto ai suoi l’affondo decisivo che è presto arrivato con il gol al 1′ di Barrow. Pochi minuti dopo al 53′ il sigillo di Castagne che ha chiuso il match. Poi solo gestione del doppio vantaggio dell’Atalanta che però ha incassato un gol dai liguri al 90′ firmato da Pandev. Alla fine i padroni di casa hanno brindato al terzo posto.