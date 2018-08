L’Atalanta supera il Rezzato 2-1 con gol di Colpani e Barrow

Dopo le fatiche di coppa, alla ripresa degli allenamenti subito una partitella di allenamento a porte aperte al Centro Bortolotti di Zingonia per l’Atalanta. Contro il Rezzato, squadra bresciana che milita nel campionato di Serie D, i nerazzurri hanno vinto 2-1. Il giovane Colpani al 47′ (gran sinistro sul secondo palo dalla lunetta) ha sbloccato l’incontro, poi quattro minuti dopo la rete del 2-0 di Barrow al volo su cross da destra di Castagne. Il Rezzato ha siglato la sua rete a 7′ dalla fine con Sottovia. Mister Gasperini ha provato qualcosa di nuovo nel corso della gara ed ha tratto dal match amichevole qualche buona indicazione tattica. Per l’Atalanta un test servito per rifinire la preparazione dal punto di vista atletico in vista del 3° turno preliminare di Europa League e dell’esordio in campionato (lunedì 20 agosto in posticipo serale, a Bergamo, contro il Frosinone). L’Atalanta giovedì sarà di scena a Reggio Emilia per il match di ritorno contro l’Hapoel Haifa (ore 20 al Mapei Stadium).

Tabellino

Atalanta-Rezzato 2-1



Marcatori: 2′ st Colpani, 6′ st Barrow, 38′ st Sottovia



Atalanta: Berisha (19′ st Rossi), Castagne, Djimsiti, Mancini, Zortea (1′ st Heidenreich), Valzania, Kulusevski (19′ st Mallamo), Reca, Pasalic (1′ st Colpani), Barrow, Tumminello (35′ pt Cornelius). All. Gasperini

Rezzato: Zanellati, Carminati, Geroni, Ruffini, Coly, Sodinha, Giorgino, Bruno, Caridi, Boldini, Paoluzzi. All Gardano