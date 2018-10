Lautaro Martinez, il padre polemico: “È infastidito, ma con Icardi…”

Quattro presenze e una rete, importante contro il Cagliari per sbloccare il match. L’impatto di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, con il campionato italiano è stato molto positivo, forse oltre le aspettative, tanto da domandarsi perché Il Toro, questo il suo soprannome, non giochi costantemente titolare nell’undici di Luciano Spalletti. Se lo chiede lo stesso giocatore, ma soprattutto il padre Mario Martinez che, in un’intervista rilasciata ai microfoni dell’emittente argentina AM770, ha parlato del figlio e della voglia di essere protagonista con la maglia nerazzurra.

“C’è un po’ di rabbia e impazienza nel vedere Lautaro che non gioca – ha detto Mario Martinez – ma il calcio è così e bisogna stare alle regole del gioco. Dopo aver visto le amichevoli del precampionato pensavo che sarebbe partito titolare sempre. A volte è un po’ infastidito dal fatto di non giocare, ma va così. L’adattamento in Italia è andato molto bene, anche perché Icardi gli ha dato una grossa mano. Al momento il modulo non contempla i due attaccanti. Per questo per Lautaro è difficile giocare con Icardi, ma sono due giocatori che si completano bene, e poi li unisce una bella amicizia”.