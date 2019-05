Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

Chiude la 37° giornata di Serie A il posticipo del lunedì sera fra Lazio e Bologna, in campo all’Olimpico alle ore 20.30. I biancocelesti, ottavi in classifica a quota 58 punti, non hanno più possibilità di raggiungere la zona Champions League ma con la vittoria nella finale di Coppa Italia di settimana scorsa hanno già guadagnato l’accesso alla fase a gironi della prossima Europa League. Basta un solo punto alla formazione di Mihajlovic per salvarsi aritmeticamente con un turno di anticipo (salirebbe a 41). Ha fatto un lavoro eccezionale da quando ha preso il posto di Pippo Inzaghi sulla panchina rossoblù.

Simone Inzaghi applica un leggero turnover: il terzo portiere Guerrieri fra i pali, a centrocampo non ci sarà Luis Alberto ma Badelj con Leiva e Badelj. Preferito però il titolarissimo Immobile a Caicedo. Il Bologna si schiera con il tridente offensivo composto da Orsolini-Destro-Palacio (Sansone va in panchina). Linea mediana con Poli mezzala e non Dzemaili, che va in panchina.

Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Luis Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Badelj, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Destro, Palacio. All. Mihajlovic