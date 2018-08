Lazio, Igli Tare: “Champions? Obiettivo alla nostra portata”

A dispetto dell’avvio poco convincente, in casa Lazio si respira ottimismo. Almeno stando alle parole di Igli Tare, rilasciate all’emittente tedesca Sport1: “La Lazio e’ pronta per il prossimo passo, ma non possiamo parlare ancora di scudetto”, ha ammesso il direttore sportivo dei biancocelesti, che tuttavia si spinge oltre parlando di obiettivi importanti. “Siamo comunque fiduciosi: la nostra rosa vale i primi quattro posti e la qualificazione alla prossima Champions è un obiettivo realistico”. La positività del dirigente albanese non è condivisa dal tecnico Simone Inzaghi, che più volte ha ribadito la distanza dalle favorite al titolo. Differenza di vedute che avrebbe provocato frizioni interne.

Tare, ha inoltre sottolineato la crescita del campionato italiano: “Il livello è di nuovo altissimo, perché molte squadre si sono rafforzate. Ma ci vorrà ancora tempo prima di tornare a livelli stratosferici. Le infrastrutture e gli stadi devono essere rinnovati, si deve anche investire nei giovani. Il campionato italiano tornerà ai suoi splendori nei prossimi anni”, ha concluso Tare.