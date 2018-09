Lazio, Inzaghi a 360 gradi su Correa, Acerbi, Napoli e Juventus: ecco le sue parole

Il campionato della Lazio è iniziato subito in salita: prima Napoli e poi Juventus, gare entrambe perse dagli uomini di Simone Inzaghi. La sosta, però, è arrivata con la vittoria casalinga contro il Frosinone, 3 punti preziosi per lanciare la squadra carica verso le prossime tre giornate: Empoli, Genoa ed Udinese prima dell’attesissimo Derby contro la Roma sabato 29 settembre. A RaiRadio1 Sport, il tecnico dei biancocelesti ha affrontato vari temi: ecco le sue dichiarazioni.

CAMPIONATO – “Penso che il nostro inizio non fosse dei più semplici. Contro Napoli e Juventus abbiamo giocato gare discrete. Potevamo fare di più, ma la condizione sta migliorando. È arrivata la prima vittoria e adesso approfitteremo di questa sosta per lavorare bene e prepararci bene. Empoli non sarà una partita semplice”.

FROSINONE – “Abbiamo fatto un’ottima gara e ho fatto i complimenti ai miei ragazzi. Sono partite da vincere, ma non semplici. Il Frosinone è un avversario che tiene il campo. Conosciamo la difficoltà di queste sfide. Venivamo inoltre da due sconfitte, un fattore negativo in più”.

MODULO – “Nel calcio si può sempre studiare e cambiare. Penso però che i ragazzi in questo anno e mezzo abbiano acquisito dei buoni schemi. I calciatori sanno cosa devono fare in campo, poi si può cambiare in base all’avversario. Il modulo conta poi fino a un certo punto, l’importante è l’interpretazione dei singoli”.

CORREA – “Lo abbiamo voluto. Ha tanta qualità e ottime doti fisiche. Salta l’uomo ed è dotato di forza, ci darà sicuramente una mano. Abbiamo scelto lui, insieme alla società, per sostituire Felipe Anderson. Nelle prime partite è entrato bene e si è messo a disposizione mia del mio staff. Sono molto fiducioso su Correa”.

ACERBI – “Si è inserito bene. Ha avuto la fortuna di giocare molti anni nel nostro campionato e nonostante l’età aveva tanta voglia di avere una grande occasione. Per il dopo de Vrij abbiamo scelto lui ed è un ragazzo che vuole ancora migliorarsi. Sono molto contento che faccia parte della rosa della Lazio”

NAPOLI e JUVENTUS – “Avendole affrontate penso che reciteranno lo stesso ruolo della passata stagione. Sono grandissime squadre allenate da due ottimi allenatori come Allegri e Ancelotti. Saranno le protagoniste con il Napoli che ha una grande rosa sebbene la Juventus resti comunque un gradino sopra a tutte”.