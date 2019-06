Lazio, Inzaghi ammette: “Ricevute molte richieste ma il mio futuro è qui…”

Dopo settimane al centro delle indiscrezioni di calciomercato, Simone Inzaghi si gode il meritato riposo al termine di una stagione che lo ha visto protagonista con la sua Lazio nel trionfo della Coppa Italia. Accostato spesso a tanti club, italiani e non, il mister, intervistato dal Corriere dello Sport, ha rivelato molti retroscena su questi ultimi giorni di fuoco.

PAUSA E FUTURO – Prima di annunciare il rinnovo con la Lazio, Inzaghi non ha mai proferito parola. Lo stesso tecnico spiega: “Ho solo voluto prendermi una pausa di riflessione dopo tre anni avevo bisogno di fare chiarezza con me stesso. Pronto per un ciclo più ambizioso? Ci ho pensato e sono pronto per un nuovo ciclo, una nuova sfida”. E poi rivela: “Dal 2018 ci sono state le richieste di un club italiano e di uno estero, avrei guadagnato di più ma ho sempre dato priorità alla Lazio. Sono contento della scelta di continuare. Il mio futuro è la Lazio”.