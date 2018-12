Lazio, Inzaghi: “Atalanta ottima squadra. Gasperini è il migliore d’Italia insieme ad Allegri…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta. Il tecnico biancoceleste si è soffermato sulla recente scomparsa dell’ex Pulici, e ha poi affrontato i temi caldi dal punto di vista strettamente del campo.

ULTIMO SALUTO – “Voglio iniziare ricordano Felice Pulici, scomparso oggi. È una brutta notizia che tocca tutto il mondo Lazio. Ho un bel ricordo di lui, quando sono arrivato nel ’99 era un punto fermo, è stato importante per il mio inserimento. Perdiamo un grandissimo laziale e soprattutto un grandissimo uomo”.

AVVERSARIO – “Sappiamo cosa troveremo a Bergamo. Un’ottima squadra con un grande allenatore che stimo tantissimo. Insieme ad Allegri è il migliore in Italia. Da quando sono in Serie A mi trovo a lottare con l’Atalanta e questo è merito suo che è riuscito a tenere sempre la squadra nei piani alti della classifica. Alla mia Lazio manca qualcosa nel percorso di crescita. Tutte le altre squadre, eccetto la Juventus, affrontano questi momenti. Mi dispiace per il gol subito al 99′ con la Sampdoria, erano tre punti importanti. Siamo comunque riusciti a muovere la classifica. Le sconfitte sono arrivare solo in Europa, anche se giovedì ho avuto delle buone risposte. Domani voglio vedere una squadra compatta che lotta ogni pallone”.

CLASSIFICA – “Corsa al quarto posto col Milan? Non mi preoccupa la loro eliminazione, il percorso europeo è complicato. Se sarà un vantaggio per il Milan lo scopriremo col tempo”. Infine sul sorteggio di Europa League di lunedì: “Nella mia testa c’è l’Atalanta, poi le altre tre partite. Poi penseremo al Novara e poi di nuovo all’Europa. Guarderò il sorteggio, ma penserò alla partita con l’Atalanta. Sarà tosta, non decisiva, ma da affrontare con una squadra compatta e affamata. Non è un campo facile”.