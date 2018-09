Lazio, Inzaghi: “Basta passi falsi. Milinkovic-Savic? Reagirà alle critiche”

Vigilia di campionato per la Lazio chiamata al match casalingo contro il Genoa. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha fatto il punto sul momento biancoceleste e ha preso le difese del centrocampista serbo Milinkovic-Savic, nel mirino della critica per le prestazioni non esaltanti in questo avvio di stagione.

REAGIRE – Abbiamo ottenuto tre vittorie di misura molto importanti, venivamo da due ko. Abbiamo imparato a soffrire. Sto cercando di trovare l’equilibrio giusto, stiamo provando a crescere, domani sarà una gra molto importante. I ragazzi stanno seguendo me e lo staff, sono soddisfatto, però ora non possiamo permetterci passi falsi. Abbiamo fatto delle cose straordinarie, le aspettative si sono alzate. Lavoreremo al meglio, ci sono tante partite, vedremo che dirà il campo. Sono passate solo cinque partite, cercheremo di giocarle tutte nel migliore dei modi”. Poi sulle difficoltà a segnare: “Dobbiamo migliorare ed essere più cinici, non lo nascondiamo. Dobbiamo ritrovare il gol con più facilità, non possiamo concederci passi falsi nel percorso di crescita”.

PROTETTIVO – Su Luis Alberto: “Non gli manca la preparazione estiva, in ritiro aveva ancora qualche problemino ma ha fatto tutto il lavoro fisico. Non ha perso dei giorni di lavoro atletico, ma al massimo quelli con il pallone. Giovedì probabilmente avrebbe riposato senza la squalifica di Correa. È in crescita, ha fatto due gol importanti ma ci aspettiamo dei miglioramenti continui da lui. Sa che ha la nostra fiducia, tornerà a essere devastante”. Poi una battuta sul rendimento di Milinkovic Savic, criticato per le opache uscite di inizio stagione: “Saprà reagire alle critiche. A differenza di Luis ha perso la preparazione, è tornato in gruppo il 2 agosto. È un ragazzo sensibile, probabilmente ha sentito qualche critica piovuta addosso dall’ambiente, lo vedo migliorato. Sa di avere grandissima fiducia, a breve tornerà a fare la differenza”.

CHI GIOCA – “Devo valutare bene le condizioni dei giocatori, per la formazione devo fare delle valutazioni, abbiamo lavorato solo ieri parzialmente. Oggi il gruppo sarà a ranghi completi, avrò delle defezioni, probabilmente non ci sarà nemmeno Radu oltre agli infortunati Berisha, Luiz Felipe e Lukaku. Schiererò la formazione migliore per il Genoa, affrontiamo e pensiamo di partita in partita”.

AVVERSARIO – “Conosciamo il Genoa, abbiamo pagato dazio in casa l’anno scorso, non meritavamo quella sconfitta, ma abbiamo perso tre punti importantissimi. Sono ben allenati e organizzati, dovremo essere feroci, lucidi e forti nei contrasti. Non avremo molti spazi per le nostre giocate. Piatek? Piatek è in continua crescita, è il tipico giocatore da area di rigore, forte di testa. Sarà un osservato speciale come Pandev”.