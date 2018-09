Lazio, Inzaghi: “Bravi i ragazzi, non era facile. Milinkovic-Savic? Sta crescendo, ottimo gol”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione Domenica Sport dopo la gara casalinga vinta contro il Genoa grazie alla doppietta di Immobile e alle reti di Caicedo e Milinkovic-Savic. Ecco quanto dichiarato dal tecnico subito dopo la sfida:

COMPLIMENTI – “Bravi i ragazzi. Non era facile. Abbiamo affrontato la partita nel modo giusto. Sul 2-0 la palla è rimbalzata male ad Acerbi e il Genoa ha riaperto la gara. Ma i ragazzi sono stati bravi e abbiamo chiuso la partita. Caicedo? Ho puntato su di lui perché in Coppa ha fatto una grande partita e mi dava determinate garanzie. Quelli che sono entrati hanno fatto bene. Milinkovic-Savic? Molto bene, sta crescendo. Non ha fatto la preparazione essendo arrivato dopo. L’ho fatto giocare sempre perché ne aveva bisogno. Oggi grande partite e ottimo gol. Grande vittoria”.