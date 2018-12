Lazio, Inzaghi: “Bravi i ragazzi. Ottimo approccio. Milinkovic e Luis Alberto stanno bene…”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara giocata all’Olimpico contro il Cagliari. Un successo che mancava da tempo per i bianocelesti che grazie al 3-1 odierno ritrovano anche il quarto posto in attesa di vedere il risultato del Milan. Ecco quanto dichiarato dal mister subito dopo la partita:

TRE PUNTI – “I ragazzi sono stati bravi, hanno interpretato la partita nel modo migliore, con il giusto approccio. Nel primo tempo avremmo meritato anche qualche gol in più. Ci godiamo una vittoria che mancava da troppe partite. Da stasera penseremo alla prossima gara con il Bologna”. Poi ha continuato, facendo riferimento al modulo senza regista: “Oltre i moduli c’è l’interpretazione. Quando il Cagliari aveva palla avevamo Parolo e Milinkovic davanti la difesa con Luis Alberto e trequartista. Quando viceversa avevamo palla noi Milinkovic avanzava al fianco dello spagnolo. I ragazzi sono stati bravi a mettere in campo lo spirito giusto. La vittoria è arrivata per come la squadra è entrata nei primi minuti, facendo capire subito al Cagliari le nostre intenzioni”.

INFORTUNATI – Sulle condizioni di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, usciti per qualche problema: “Luis Alberto ha avuto un principio di crampi, nulla di particolare. Anche per Milinkovic nulla di grave. Nel primo tempo scivolando aveva aperto un po’ l’adduttore”.