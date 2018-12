Lazio, Inzaghi: “Contro il Cagliari a fare la differenza saranno le motivazioni”

Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha presentato la sfida con il Cagliari: “Nelle ultime gare abbiamo raccolto solo un punto e questo non mi fa stare sereno, ma le prestazioni ci sono state. Ora dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Il Cagliari verrà qua per giocarsela perché è una buona squadra ma dobbiamo fare tutti insieme qualcosa in più. Questo sarà un campionato con un punteggio più basso rispetto allo scorso anno, noi dovremo essere bravi a fare una serie di successi per migliorare la classifica. Serve dare qualcosa in più. Affronteremo un Cagliari in un buon momento. Con Roma e Napoli ha meritato, hanno buoni interpreti e noi dovremo lavorare solo su noi stessi. Dovremo avere più voglia, al di là dei moduli o di chi giocherà. Contano le motivazioni, nel calcio di oggi fanno la differenza. Il Cagliari cambierà interpreti, non ci sarà Pavoletti e per questo potrebbero trovare soluzioni diverse. E’ una squadra allenata bene, la differenza la faranno le motivazioni”.