Lazio, Inzaghi: “Milinkovic-Savic? Spero resti, sua presenza importantissima”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic, cercato da Juventus, Real Madrid e Chelsea: “La sua permanenza sarebbe importantissima per noi. È uno di quei calciatori che riesce a cambiare le partite e, vedendo come si sono rinforzate le altre compagini della Serie A, sarebbe fondamentale trattenere il serbo per restare ai nostri livelli degli ultimi anni. Ho parlato con Sergej, l’ho sentito molto sereno, sta bene a Roma e con i suoi compagni di squadra alla Lazio, ma il mercato sarà aperto fino al 17 agosto e tutto può ancora succedere. In cuor mio mi auguro che resti con noi”.