Lazio, Inzaghi: “Pretendo una reazione da parte di tutta la squadra”

Momento cruciale per la Lazio di Simone Inzaghi che si trova a dover ritrovare la sua squadra che nelle due ultime uscite tra campionato ed Europa League ha incassato ben 7 gol perdendo entrambe le partite. Ora bisogna cambiare rotta in fretta ad iniziare dall’impegnativa gara casalinga contro la Fiorentina di Stefano Pioli, che vuole continuare a stupire. In conferenza stampa, Inzaghi ha ben chiaro il perché delle due sconfitte consecutive. Ecco le sue parole.

RIPARTIRE IN FRETTA – “Sono state sconfitte non preventivate, ma estremamente differenti tra loro. Del derby abbiamo già parlato precedentemente, mentre a Francoforte abbiamo perso anche a causa di due espulsioni che hanno condizionato il match. Domani dobbiamo per forza vincere. Chiaramente l’umore nello spogliatoio non è dei migliori, in quanto sappiamo tutti che possiamo fare meglio di così. Ma siamo solamente a tre punti dalla seconda in classifica in campionato e nel girone di Europa League siamo secondi. Quindi tutto può ancora accadere”.

PROBLEMI – “Nella scorsa stagione abbiamo subito pochi gol su palla inattiva mentre in due trasferte ne abbiamo incassati ben quattro ai quali si somma la rete nel derby arrivata su spizzata di Dzeko. Poi nel calcio i giudizi cambiano molto rapidamente: arrivavamo da cinque vittorie consecutive, ora ne abbiamo perse due di fila. Però io non voglio vedere la reazione dei singoli che siano Milinkovic-Savic e Basta, per citarne due che sono stati pesantemente criticati. Io pretendo una reazione veemente già da domani ma da parte di tutta la squadra”.

IN VISTA DELLA FIORENTINA – “Affronteremo una squadra in salute e che gioca un bel calcio. Conosco una medicina per tornare a vedere la luce: lavoro, lavoro e lavoro. Dovrò effettuare delle attente valutazioni in modo che possa decidere la formazione ideale da schierare domani. Abbiamo analizzato le sconfitte contro la Roma e contro l’Eintracht ed abbiamo capito cosa non è andato per il verso giusto. Prima del derby eravamo osannati, ora siamo criticati. Io accetto sempre critiche costruttive. La Fiorentina farà di tutto per complicarci la vita”.

QUESTIONE DI MODULI – “Al momento la squadra si riconosce con questo assetto. Sarebbe inutile continuare a variare in corsa. Poi dovrò valutare anche in base all’allenamento di domani. A Francoforte Luiz Alberto ha riposato ed è entrato a partita in corsa, mentre Immobile e Caicedo hanno disputato due buone partite. In futuro vedremo come assemblare il tutto, magari con Leiva e Badelj insieme, con Milinkovic-Savic più avanzato e Luiz Alberto più arretrato. Vedremo, ma di certo non si tratta di un problema dal punto di vista atletico”.