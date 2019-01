Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Big match stasera allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio, reduce dal ko di Napoli, ospiterà la Juventus, leader incontrastata del torneo. Simone Inzaghi, per cercare di arginare lo strapotere dei bianconeri, dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2, con Luis Alberto alle spalle del tandem Immobile-Correa. Il pacchetto arretrato dovrebbe essere composto da Bastos, Wallace e Radu, mentre in mezzo al campo spazio a Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Lulic. Massimiliano Allegri dovrebbe rispondere con il 4-3-3, con il tridente Douglas Costa-Ronaldo-Dybala e la linea di centrocampo composta da Matuidi, Emre Can e Betancur. In difesa agiranno De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro.

Queste le probabili formazioni del match:

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa. Allenatore: S.Inzaghi

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Allegri