Lazio, l’ex Floccari: “Che beffa l’ultima partita con l’Inter. SPAL? Salvezza meritata grazie al gruppo”

Sergio Floccari, attaccante della SPAL ed ex della Lazio, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport, all’interno della trasmissione Avanti Lazio, e ha parlato della salvezza raggiunta dai ferraresi e del tragico finale di stagione dei biancocelesti, sconfitti all’ultimo turno dall’Inter e quindi fuori dai posti validi per disputare la Champions League.

SPAL – “La nostra è stata un’annata bella ma impegnativa. Sapevamo fin dall’inizio che ci sarebbe stato da soffrire fino a fine campionato. Abbiamo un po’ sofferto, essendo una neopromossa, però nei momenti più difficili siamo stati bravi a ricompattarci e a riprendere il nostro cammino. Molto dipende dallo spirito con cui affronti questi momenti. La continuità alla fine ha pagato, Semplici è lì da tanto tempo e ha un ottimo rapporto, anche stretto, con alcuni giocatori. Siamo stati bravi, nei momenti difficili, a compattarsi e a ripartire. Abbiamo sempre guardato il bicchiere mezzo pieno. Il nostro ambiente, società, squadra e tifosi, è sempre stato unito, abbiamo viaggiato verso un’unica direzione”.

LAZIO – “La Lazio ci ha dato dentro tutta la stagione, ha fatto un ottimo campionato e poi si è giocata tutto nel secondo tempo della partita con l’Inter. Sa di beffa, perché per quanto dimostrato in campionato avrebbe meritato. Penso però che possa togliersi tante soddisfazioni anche nella prossima stagione. Questo è il bello ma anche il brutto del calcio”. “Immobile? Lui è un giocatore che mi stupisce, non per le qualità che sono sempre state importanti, ma per la mentalità. Ha fame di gol e voglia di migliorarsi continuamente. Lo stimo tantissimo e secondo me continuerà a crescere ancora. Può confermarsi. Io ho avuto la fortuna di giocare con Klose, e mi sono accorto che la mentalità fa la differenza. Lui diceva sempre che con i piedi non era molto forte, anche se in realtà non era proprio così”. “Acerbi prossimo acquisto della Lazio? Francesco negli ultimi campionati è stato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo. Farebbe comodo a tante squadre top. La Lazio prendendolo andrebbe sul sicuro, è un ragazzo che è maturato molto. Ha grande forza fisica, bravo nel posizionamento, sarebbe un acquisto importante”.

La neopromossa SPAL resta in Serie A