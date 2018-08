Lazio, Lotito: “110 milioni per Milinkovic-Savic non bastano. Lui è più forte di Pogba”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto sulle questioni di mercato legate al pezzo pregiato del centrocampo biancoeceleste Sergej Milinkovic-Savic. Il patron romano ha dettato le condizioni ai possibili acquirenti del centrocampista serbo e in un’intervista al Corriere della Sera ha fatto il punto sulla situazione.

MEGLIO DI POGBA – “Sergej è il miglior giovane nel panorama mondiale. Per giunta con un enorme margine di crescita. Finora nessuno si è fatto avanti: non mi sono arrivate offerte ufficiali né dal Milan, né dalla Juventus e tanto meno dal Real Madrid o dal Manchester United. Di certo non spingo per venderlo, ma se mi chiedete quanto vale allora vi ricordo che lo scorso anno, il 29 agosto, rifiutai un’offerta da 110 milioni di euro. A quanto è stato venduto Pogba al Manchester United? 110 milioni? E allora Milinkovic vale di più, perché è molto più forte. E sia chiaro, non mi interessano contropartite tecniche o formule tipo prestito”.