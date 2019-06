Lazio, Lotito annuncia: “Inzaghi ha rinnovato…”

“Abbiamo rinnovato il contratto con l’allenatore, per altro era nell’ordine delle cose”, in questo modo Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha annunciato l’accordo con Simone Inzaghi per la prossime stagione.

Dopo il successo della Coppa Italia, le parti erano sembrate distanti con l’interessamento anche di Milan e Juventus per il tecnico biancoceleste. Ma a mettere la parola fine ad ogni indiscrezione, ci ha pensato proprio il patron del club della capitale, intervenuto a Radio Rai: “Al di là del battaglie di stampa, come avete visto io non ho mai proferito parola, né tantomeno ho assunto posizioni che potessero far presagire un epilogo completamente diverso. Adesso ripartiamo tutti insieme, stiamo facendo il punto della situazione, cercando di andare a confrontarci per trovare le soluzioni per raggiungere gli obiettivi che, ahimè, negli ultimi tre anni avevamo alla portata e non siamo riusciti a raggiungere”.