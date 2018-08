Lazio, Lotito blinda Milinkovic-Savic: pronto il rinnovo con stipendio raddoppiato

La Lazio non lascia, anzi raddoppia. Questa la decisione del club biancoceleste riguardo al suo gioiello Milinkovic-Savic. Il serbo, corteggiato da tanti club in questa sessione di mercato, dovrebbe restare nella capitale romana e prolungare il proprio contratto. Lotito sembra intenzionato a blindare il centrocampista e a fare un sacrificio pur di trattenerlo.

RINNOVO – Il patron biancoceleste, abile a gestire queste situazioni di mercato, ha deciso che non vuole perdere il pieno controllo sul cartellino del giocatore dopo che in estate ha già rifiutato offerte sopra i 100 milioni di euro. Lotito spera, quindi in un’altra grande stagione del serbo per non veder scendere il prezzo fissato tra i 120 e i 150 milioni. Ecco che il patron ha deciso di raddoppiare l’ingaggio di Milinkovic portando il serbo a guadagnare 3 milioni di euro l’anno. Alla fine del mercato spagnolo, che termina il 31 agosto, quindi ci sarà l’incontro tra le parti: non è previsto l’inserimento di una clausola e quindi la Lazio potrà chiedere quanto desidera se deciderà di vendere il giovane centrocampista.