Lazio, Luis Alberto: “Vittoria importante per la continuità. Adesso, testa al Torino…”

Una vittoria importante, quella messa a segno dalla Lazio sul campo del Bologna. Le reti di Luiz Felipe e Lulic regalano il quarto posto in solitaria ai biancocelesti. Simone Inzaghi, vince anche il personalissimo derby di famiglia contro il fratello Filippo e lo condanna, probabilmente all’esonero.

Al termine del match, ha parlato Luis Alberto, centrocampista della Lazio, che ai microfoni di DAZN si è detto soddisfatto del successo e pronto alla prossima sfida di sabato contro

FONDAMENTALE – “L’importante è che la squadra vinca. Fare tre punti anche oggi era importante per dare continuità. La seconda vittoria in due partite consecutive. Speriamo di continuare così per sabato e per rinsaldare il quarto posto. Nel primo tempo era difficile trovare spazio. Sapevamo che il Milan aveva pareggiato, una motivazione in più per vincere. L’importante è continuare così e chiudere bene l’anno sabato”.