Lazio, Milinkovic-Savic ai tifosi: “Certo che resto…”

Milinkovic-Savic è l’oggetto del desiderio di diversi club europei. Il centrocampista serbo della Lazio, dopo una prima parte d’estate da protagonista in ottica mercato, spegne, per il momento le voci su un suo possibile passaggio ad un’altra società. Dopo il giallo della sua assenza alle visite mediche previste ieri, il classe ’95 si è presentato quest’oggi per svolgerle, chiudendo di fatto ogni discorso.

RESTO – Non solo le visite mediche. Una volta terminati i controlli, Milinkovic Savic, in attesa di raggiungere i compagni dopo le vacanze post-Mondiali, ha riabbracciato i propri tifosi che lo aspettavano all’uscita dalla clinica medica. Ai sostenitori presenti oltre alle foto e agli autografi, anche un messaggio piuttosto chiaro. A chi gli ha chiesto se restasse alla Lazio, il serbo ha risposto fugando ogni dubbio: “Certo che rimango, non lo vedete che sono qui?”.