Lazio, Milinkovic-Savic: “Convivo con la pressione addosso. Futuro? Dopo il Mondiale…”

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio e della Nazionale serba, ha parlato del proprio futuro. Al centro di voci di mercato che lo vogliono in partenza dalla capitale romana, il classe ’95 ha detto la sua direttamente dal ritiro della Serbia, confermando nella conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Bolivia, la possibilità di lasciare il club capitolino in estate. Su di lui è vivo più che mai l’interesse della Juventus ma anche il PSG e il Real Madrid sono attente sulla situazione del centrocampista biancoceleste.

PORTE APERTE – Impegnato nel ritiro della propria nazionale, a poco più di una settimana dall’inizio del Mondiale, Milinkovic-Savic ammette di sentire una certa pressione a cui però dice di essere abituato: “Cerco di rimanere concentrato. Ogni giorno leggo una cosa nuova su di me. Ovviamente sento la pressione addosso, ma so che ci dovrò convivere per tutta la durata della Coppa del Mondo. È la stessa pressione di quando gioco nella Lazio, sono abituato” e poi, sul proprio futuro aggiunge: “Dopo il Mondiale deciderò dove continuare la mia carriera”.

Milinkovic-Savic mister 100 milioni