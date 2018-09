Lazio, sirene inglesi per Milinkovic-Savic: osservatori all’Olimpico per il centrocampista serbo

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, è ancora al centro delle voci di mercato. Dopo un’estate passata tra una possibile partenza all’estero ed il passaggio alla Juventus, ecco che dall’Inghilterra riprendono le voci che lo vedono al centro dei desideri di diversi top club di Premier League. Per il classe ’95 serbo cis arebbero almeno tre potenziali acquirenti.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riporta il Mirror, infatti, almeno tre grandi squadre della Premier League inglese starebbero seguendo attentamente la situazione e le prestazioni del centrocampista biancocelester Sergej Milinkovic-Savic. Secondo il giornale britannico, addirittura gli osservatori di Tottenham, Manchester City e Liverpool avrebbero seguito allo Stadio Olimpico di Roma la sfida fra Lazio e Genoa, andata in scena domenica scorsa e terminata 4-1 per i biancocelesti in cui ha trovato la via del gol anche il serbo, con un colpo di testa. Un retroscena importante che mette in evidenza come, nonostante un avvio non brillante, il centrocampista resti tra i migliori obiettivi di mercato in Europa.