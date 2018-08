L’ex ct Ventura: “Anti-Juve? Resta il Napoli”

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, dopo esser stato immortalato dalle telecamere all’Allianz Stadium in occasione di Juventus – Lazio, ha espresso il suo parere sulla Serie A, individuando nel Napoli l’unica squadra in grado di calpestare il percorso dei bianconeri verso l’ottavo Scudetto consecutivo. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss sui partenopei e sul loro nuovo tecnico: “Ancelotti non è solo un grande allenatore ma anche una persona intelligente, non sprecando il lavoro del predecessore. Poi settimana dopo settimana metterà qualcosa di suo”.

ANTI-JUVE – “Hanno parlato di tanti anti-Juve ma resta sempre il Napoli dei 91 punti. L’Inter ha fatto grandi acquisti ma, come accaduto anche al Milan l’anno scorso, non hai certezza di risultato. La squadra di Spalletti è partita male, nessuno immaginava un punto in due gare”.