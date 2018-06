L’Inter 2018/19 oggi giocherebbe così

Il prossimo colpo dell‘Inter del futuro sarà quasi sicuramente Raja Nainggolan che tanto piace a Spalletti da utilizzare dietro le punte per la Champions League. Per il tecnico nerazzurro un suo ex calciatore della Roma per il centrocampo che potrebbe essere la base per rinforzare ancora di più l’organico anche se con il belga in arrivo sembra certo l’addio a Rafinha. L’Inter oggi giocherebbe così con ipotesi 3-4-1-2: Handanovic tra i pali, De Vrij a destra, Miranda e Skriniar in difesa (con D’Ambrosio alternativa). Centrocampo con Candreva a destra (ma occhio a Darmian), Brozovic e Vecino in mezzo (Gagliardini o B. Valero le alternative) e l’ex Juve Asamoah a sinistra. Nainggolan dietro le punte Icardi e L. Martinez. In panchina due baby di grande prospettiva: il talento 18enne della Primavera Facundo Colidio, vivaio Boca, e Nicólas González, 20enne centravanti dell’Argentinos Juniors. Trattativa in dirittura di arrivo. Incerta la conferma di Eder e Perisic. L’Inter 2018/19 prende forma.