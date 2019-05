Llorente, l’agente: “Siamo Juventini, ma il Napoli…”

Ha appena conquistato la finale di Champions League con la maglia del Tottenham, ma per Fernando Llorente potrebbe esserci di nuovo l’Italia nel proprio destino. Lo spagnolo, dopo aver militato nella Juventus, potrebbe vestire la maglia del Napoli.

All’indomani del successo contro l’Ajax, l’agente del bomber spagnolo Jesus Llorente, fratello dell’attaccante, ha rilasciato alcune interessanti parole a Radio Kiss Kiss.

BELLA ESPERIENZA – Dal 2013 al 2015 ha vestito bianconero, ma chissà come gli starebbe l’azzurro Napoli. Forse, una possibilità di scoprirlo c’è, come ammette il procuratore di Llorente: “Quando ci sono dei rumors di mercato, un fondo di verità c’è sempre. Siamo tifosi juventini visto il passato, ma sarebbe bello vivere un’esperienza a Napoli, piacerebbe sia a me sia a Fernando”. E sul connazionale Fabian Ruiz: “Devo dire che Fabian è un calciatore completo, credo che in una squadra come il Napoli possa migliorare molto”.

Chissà se al termine della stagione, che potrebbe vederlo trionfare addirittura in Champions League, per Llorente non ci sarà un ritorno in Italia, magari da avversario della “sua” Juventus…