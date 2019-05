Lotito, clamoroso: “Inzaghi alla Juventus? Non lo so, vedremo…”

Potrebbe esserci Simone Inzaghi in pole positione per la panchina della Juventus. Il post Massimiliano Allegri non è ancora stato definito e dopo Sarri, Pochettino, Guardiola, la posizione dell’attuale allenatore della Lazio sembra acquisire maggiore concretezza.

A non smentire queste indiscrezioni, è stato anche lo stesso presidente bianconceleste Claudio Lotito intervenuto a margine dell’evento in Vaticano organizzato da La Gazzetta dello Sport.

PORTE APERTE – Non chiude alla possibilità di perdere il proprio allenatore il patron della Lazio. Dopo il successo della Coppa Italia, lo stesso Inzaghi non aveva voluto parlare di futuro nonostante Lotito lo avesse immediatamente confermato andando a stemperare alcune polemiche sorte nei giorni precedenti. Ma le ultime dichiarazioni lasciano davvero più di una porta aperta al possibile addio: “Inzaghi alla Juve? Non lo so, vedremo…”.