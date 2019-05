Lucas Moura, il padre rivela: “Incontro con il Napoli, ma il Tottenham…”

Notte indimenticabile, quella vissuta dall’attaccante del Tottenham Lucas Moura. E pensare che il brasiliano, autore dei tre gol che hanno regalato l’accesso alla finale di Champions League agli Spurs, non avrebbe, probabilmente, giocato senza l’infortunio di Harry Kane.

Una sera fantastica che il giocatore classe ’92 difficilmente dimenticherà. Come lui, anche i compagni e chi più gli sta vicino come suo padre. Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, nel corso della trasmission Si Gonfia la Rete, Jorge Rodrigues de Silva, padre del brasiliano del Tottenham ha rivelato anche un retroscena di mercato che risale a gennaio 2018, quando dopo essere stato scaricato dal Psg, Lucas Moura passò agli Spurs.

“Sono felicissimo per quello che ha fatto mio figlio con il Tottenham, non ci crediamo ancora! Lucas ci ha creduto fino in fondo come il resto della squadra, noi da casa eravamo incollati alla tv e non riesco a spiegare a parole questo momento, è tutto così straordinario. Il calcio è fatto di momenti e devi essere bravo ad approfittarne, Lucas lo ha fatto. Non so se giocherà la finale, la cosa importante è che lui si faccia pronto per fare la differenza”, ha detto Jorge Rodrigues de Silva sulla gara del figlio e sul desiderio di vederlo protagonista anche in finale.

RETROSCENA – E poi una curiosità di mercato che coinvolge anche una big della nostra Serie A: “Prima di andare al Tottenham, nel gennaio del 2018 si è parlato anche di Napoli per Lucas Moira. Il Napoli era interessato a lui e c’è stato anche un incontro, ma il Tottenham era già avanti nella trattativa, ecco perchè è andato lì”.