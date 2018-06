Maccarone: “L’addio di Sarri al Napoli è stato un peccato. Verdi? Giocatore incredibile”

Massimo Maccarone, ex calciatore all’Empoli di Sarri e oggi attaccante del Brisbane Roar, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc e ha parlato del suo ex allenatore e della situazione del Napoli dopo la separazione dal tecnico toscano.



NAPOLI – “Sarri nell’orbita di club Chelsea e Tottenham? Magari non era immaginabile ma ha sempre dimostrato la sua grande capacità di fare calcio, negli ultimi anni ha fatto divertire la gente, anche all’estero, per questo in molti lo stimano. L’addio al Napoli è stato un peccato, è sempre un dispiacere quando qualcuno così amato decide di andare via, ma a volte, vedi anche Zidane, per dare nuovi stimoli ai giocatori bisogna fare anche queste scelte”.

VERDI – L’esterno del Bologna è stato accostato al Napoli che sembra molto vicino a chiudere l’operazione di mercato. Per Big Mac, la scelta degli azzurri è ottima vista la maturazione del calciatore: “Ora ha quella incisività che gli mancava, di qualità ne ha tante, aveva solo bisogno di esplodere e avere continuità e fiducia in un ambiente che lo portasse a far vedere le sue doti, è un giocatore incredibile che calcia benissimo con entrambi i piedi”.

