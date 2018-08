Malcuit, l’agente: “Napoli grande opportunità. Ama saltare l’uomo e crossare”

Nel corso di Radio Crc è intervenuto Bruno Satin, agente del neo acquisto del Napoli Kevin Malcuit. Il procuratore ha spiegato come si è arrivati alla chiusura della trattativa, diventata di recente ufficiale e gli obiettivi del terzino destro che aspira a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Carlo Ancelotti.

OCCASIONE E CARATTERISTICHE – “L’ho proposto al Napoli mesi fa, ma Giuntoli aveva altri nomi più importanti, poi dopo la questione Sabaly l’opzione Malcuit è diventata buona. La trattativa è andata abbastanza veloce, il Napoli è riuscito a chiudere con il Lille in tempi rapidi. Con Ghoulam non si sono incrociati al Saint-Etienne, l’algerino è andato via, lui è arrivato due mesi dopo. È un ragazzo molto offensivo, che ha una certa facilità nel saltare l’uomo e una facilità di cross che gli permette di fare degli assist, poi sicuramente dovrà adattarsi al calcio italiano, essere rigoroso sul piano difensivo, ma con un maestro come Ancelotti non sarà un problema. Napoli è una grande opportunità, lui è uscito dal vivaio del Monaco, il Monaco poi non gli ha fatto firmare il contratto da professionista, è sceso al livello della Lega Pro, poi è andato in Serie B, infine al Saint-Etienne e poi lo scorso anno a Lille. Ha sempre avuto questa motivazione di tornare ad alto livello e dimostrare che anche lui poteva essere al top. L’anno scorso il Lille ha vissuto una stagione difficile, anche lui ha avuto molti infortuni, altrimenti avrebbe potuto essere un candidato alla Nazionale di Deschamps, ora se gioca in modo regolare a Napoli sicuramente potrà entrare nel giro della Nazionale. Kevin è un ragazzo che ama scherzare, in due mesi già parlerà un po’ di italiano. Può giocare anche a sinistra? Su quella corsia ha fatto una stagione completa in Lega Pro ed è stato anche eletto migliore giocatore di tutta la divisione, dunque può farlo, è duttile”.