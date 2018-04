Mancini: “Sarei fiero di guidare la Nazionale, ma finora nessun contatto”

L’Italia a Roberto Mancini? Il diretto responsabile risponde così a “La Politica nel Pallone” su Gr Parlamento: “Nessun contatto, assolutamente”.

Il nome del tecnico resta caldo e il diretto interessato ammette che “allenare la Nazionale è qualcosa di prestigioso, sarei orgoglioso di allenare una delle squadre più importanti al mondo”. “Non vedere la Nazionale ai Mondiali non sarà una bella cosa per noi, non sarà il solito Mondiale e la speranza è che la Nazionale torni a essere fra le prime al mondo. Essere indietro rispetto alle altre non è una cosa bellissima per noi che amiamo il calcio – ammette l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo in merito al presente azzurro – ma per uno che fa il mio mestiere, se arrivasse questa possibilità sarebbe una cosa molto bella. Ma non c’èmai stato niente”, aggiunge quasi a voler frenare nuove voci.

PROGETTO – “Tutti vogliono fare progetti ma nessuno ha la pazienza di aspettare – sorride amareggiato – Nel calcio, quando perdi 3, 4, 5 partite di fila dà fastidio a tutti. Credo che in questo momento la Nazionale non abbia i campionissimi che ha sempre avuto ma credo che abbia bravi giocatori e in Italia di bravi giocatori ne crescono e ne nascono. Bisogna avere pazienza ma nei settori giovanili delle squadre italiane ci sono dei giocatori che in futuro possono fare bene in Nazionale”.