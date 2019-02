Maradona Jr. a sorpresa: “Napoli-Juventus? Scudetto andato, fossi gli azzurri farei riposare qualcuno per l’Europa League…”

Nonostante manchino diversi giorni alla super sfida di domenica sera tra Napoli e Juventus, il big match del San Paolo è già tema caldo sulla bocca di molti appassionati del mondo del pallone.

A parlare della gara valida per la 26^ giornata di campionato, è stato Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, grande tifoso dei partenopei. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il noto fan azzurro ha voluto dare un consiglio alla squadra di Ancelotti, forse, andando controcorrente rispetto a quanto pensando molti altri sostenitori del Napoli.

MEGLIO RIPOSARE – L’evidente distacco in campionato, rende, almeno secondo Maradona Jr, la sfida meno affascinante. Forse, l’occasione giusta per gli azzurri di recuperare le forze per concentrarsi a quella che dovrebbe essere la gara più importante in Europa League contro il Salisburgo: “Napoli-Juventus è una partita importante che anche io sento parecchio, magari non è come gli altri anni quando ci giocavano qualcosa di importante. Oggi il campionato è veramente quasi impossibile, se dovessi scegliere farei riposare qualcuno domenica in vista del Salisburgo, ma se i ragazzi che scenderanno in campo giocheranno bene allora li vedremo domenica e anche giovedì”.

Chissà se Ancelotti la penserà come lui, o se in entrambe le gare il Napoli scenderà in campo nello stesso modo e con gli stessi interpreti.