Marino: “Juventus favorita per lo scudetto. Inter e Napoli daranno fastidio, ma…”

L’ex direttore generale dell’Atalanta Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha parlato dei temi caldi del calcio italiano soffermandosi in particolar modo sulla battaglia per lo scudetto e sul futuro di Beppe Marotta, ormai ex dirigente della Juventus per cui si parla anche di un prossimo ruolo nella FIGC.

SERIE A – “Sicuramente la Juventus è destinata ad essere la favorita principe, ha già guadagnato un distacco importante. Però per la Juventus ormai la partita si gioca in campo europeo con la Champions League. E’ inimmaginabile che non possa vincere questo Scudetto da un punto di vista dei pronostici. Con le tre vittorie di fila in campionato e i successi in Champions League, Spalletti ha svoltato. Quindi l’Inter darà fastidio insieme al Napoli, forse alla Roma. Ma credo possano dare fastidio da lontano alla Juventus, purtroppo dico, per la competitiva e il pathos di questo campionato”.

MAROTTA – “Per me rientrerà subito. L’ho sentito l’altra sera e mi ha detto che è quasi pronta la cosa, ma ancora non mi ha detto dove. Ho intuito comunque che sta per rientrare nel calcio”.