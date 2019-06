Mario Rui: “Cristiano Ronaldo il migliore. Napoli? Fiducioso per la prossima stagione…”

Dal suo Portogallo al Napoli. Mario Rui, terzino azzurro portoghese, dopo il successo in Nations League ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Cristiano Ronaldo e Serie A tra i temi principali affrontati dal classe ’91.

NAZIONALE – “Uno dei nostri obiettivi era vincere la Nations League”, ha detto il portoghese. “Abbiamo iniziato bene anche le qualificazioni all’Europeo e contro l’Olanda ci siamo confermati i re d’Europa. Speriamo di continuare così, perché sarebbe veramente bello. Vogliamo dare tante altre gioie al nostro popolo”. “Cristiano Ronaldo è il top del top, il migliore al mondo. Per noi con lui diventa tutto più facile, dobbiamo continuare a dargli tutti il nostro sostegno”.

FUTURO – Dal Portogallo al Napoli, un pensiero anche per il club in vista della prossima stagione: “Ora mi godo questa vittoria e le vacanze, poi col Napoli cercheremo di ripartire al meglio. Sono fiducioso, finisce un anno bello e spero di arrivare bene alla prossima stagione per fare un gran campionato con gli azzurri”.