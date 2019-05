Marotta, che sgarbo alla Juventus: assalto all’obiettivo di mercato bianconero

C’è anche l’Inter nella corsa per Federico Chiesa. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando l’inserimento per arrivare all’esterno della Fiorentina corteggiato anche dalla Juventus. La dirigenza nerazzurra, dopo aver quasi chiuso per Antonio Conte, potrebbe fare un altro sgarbo alla Vecchia Signora e formalizzare un’offerta per il classe .

SFIDA – L’operazione di mercato si fa piuttosto intrigante. La Juventus aveva avviato la trattativa per Chiesa già da tempo e sembrava essere pronta a chiudere. Ma l’inserimento di Marotta e dell’Inter sembra aver rimescolato le carte. Paratici sta lavorando con intensità all’affare, ma adesso ha un concorrente non indifferente, rappresentato proprio dall’ex collega in bianconero. l’Inter potrebbe passare in avanti nell’affare inserendo diversi giovani come contropartite tecniche. Marotta ha ribadito alla Fiorentina la volontà di fare sul serio per Chiesa e adesso, la Juventus dovrà accettare di avere una concorrente disposta, quasi, a tutto.