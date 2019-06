Matuidi spaventa la Juventus: “Futuro? Nel calcio non si sa mai. Ci pensa Raiola…”

Blaise Matuidi, centrocampista di Juventus e Francia, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale transalpina. Poche parole, ma significative che potrebbero non far troppo piacere all’ambiente bianconero: “Alla Juventus sto molto bene, ma nel calcio non sai mai quello che può succedere”.

Così il classe ’87 sul proprio futuro. Anche se poi corregge il tiro: “Per il momento, sono felice, anche la mia famiglia è felice. Il contratto? Ho lasciato tutto in mano al mio agente (Mino Raiola, ndr), ha sempre fatto le cose per bene, non sono preoccupato. Raiola? Parlo con lui, le cose stanno andando molto bene. La sua sospensione per tre mesi non ci impedisce di discutere le cose insieme, troveremo sempre la soluzione migliore”. E poi un rimpianto: “La stagione nel complesso è andata bene, ho giocator sempre, non ho avuto infortuni, sono contento di come sia andata. Certo, mi sarebbe piaciuto andare oltre in Champions”.