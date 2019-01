Mauri: “Ecco quando è iniziata l’antipatia dei tifosi della Juve per Ancelotti”

Nel corso della sua intervista ai microfoni di Tuttonapoli, lo storico preparatore fisico di Carlo Ancelotti, Giovanni Mauri, ha parlato del rapporto del tecnico con la Juventus:

Com’è nato il sodalizio con Ancelotti? “Ci siamo conosciuti a Parma nel 1996, da lì in poi abbiamo lavorato insieme per vent’anni. Non l’ho seguito soltanto nella sua esperienza alla Juventus: ci ritrovammo al Milan”.

Otto stagioni indimenticabili. Il ricordo più bello? “La prima Champions, senza dubbio”.

Di fronte c’era proprio la Juventus, i cui tifosi non hanno mai stimato Carlo. “Credo che la loro antipatia sia nata durante un Juve-Parma. L’arbitro era Collina, vincevamo 1-0 e lui assegnò un rigore che ci parve molto dubbio. Carlo fu allontanato e nel post-gara dichiarò che per vincere contro la Juve bisognava batterla anche fuori dal campo. Credo sia stata la causa scatenante di questo lungo astio”.