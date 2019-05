Messi in Italia? Zaccardo ci prova: “Vinci tutto e vieni al…”

Cristiano Ronaldo lo aveva sfidato a venire in Italia come fatto da lui in estate. Ora Messi riceve un altro invito a raggiungere la Serie A.

Questa volta la proposta arriva da un ex difensore della Nazionale, Cristian Zaccardo. Il campione del mondo azzurro del 2006, ricordando uno scambio di maglie avvenuto in passato, ha provato il colpo di mercato in favore, addirittura, del Milan.

L’INVITO – “Grande Messi, vinci tutto quest’anno che poi ti aspettiamo al Milan”, ha scritto Zaccardo nel suo post su Instagram, taggando il campione argentino in un’immagine che risale al 2013, quando i rossoneri affrontarono il Barcellona in Champions League.

Cosa risponderà l’argentino? Per ora, sicuramente, proverà a fare il Triplete, e viste le premesse, le possibilità ci sono tutte…