Miccoli: “Scambio Icardi-Higuain? Ci guadagnerebbe l’Inter. Chiesa è da Juventus”

In questi giorni si sta parlando molto di uno scambio tra Juventus e Inter che vede protagonisti Gonzalo Higuain e Mauro Icardi. Diversi addetti ai lavori si stanno chiedendo se a guadagnarci siano i bianconeri o i nerazzurri. A questa domanda ha risposto Fabrizio Miccoli il quale intervenuto ai microfoni di RMC Sport, ha affrontato anche altri temi: “Scambio Icardi-Higuain? Ne uscirebbe vincitore l’Inter: prenderebbe il Pipita e ci guadagnerebbe anche 50 milioni… Non male…. Milinkovic? E’ giusto faccia il salto di qualità in una grande squadra. Probabilmente lascerà la Lazio che ha bisogno di soldi per rifare il mercato. Milinkovic deve andare in una big. Chiesa è uno dei giovani più forti in Italia, può giocare nella Juventus. Mi piace tantissimo: in Italia può stare in qualsiasi squadra”.

SERIE B – “Palermo e Frosinone sono favorite per giocare la finale playoff di Serie B. Cittadella e Venezia sono due buone squadre, ma i ciociari e i siciliani sono le due squadre favorite. Stellone? Ha dato convinzione al Palermo. La squadra siciliana è la più forte di questi playoff. È mancata continuità nel corso del campionato, ma adesso credo siano pronti per la Serie A”.