Mignolet, l’agente: “Per il Napoli opzione migliore, ma…”

Non è certo un segreto che il Napoli sia alla continua ricerca di un estremo difensore. Il nome di Ochoa è quello che probabilmente alla fine avrà alla meglio, ma tante opzioni sono state valutate. Da Tatarusanu ad Ospina sino ad arrivare a Mignolet. Il portiere del Liverpool, chiuso da Karius e soprattutto dal nuovo arrivato Alisson, potrebbe essere in uscita. A parlare del proprio assistito e anche di Napoli, è stato l’agente del giocatore Nico Vaessen, procuratore appunto del belga Simon Mignolet, in un’intervista riportata dal portale dhnet.be.

OPZIONE – “Stiamo discutendo con il Liverpool, ma non c’è ancora un accordo. E’ nell’interesse del club trovare una soluzione. Il Liverpool vuole tenerlo, ma lui merita di giocare in una squadre squadra”. Poi sul Napoli ha spiegato: “Per loro Simon rappresenta l’opzione migliore in termini di qualità, ma c’è da considerare l’aspetto economico dell’affare”.