Milan, affondo per Bakayoko: Sarri lo manda in tribuna, Leonardo chiude l’affare

L’assist arriva da lontano, dall’Inghilterra, dove Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, ha spedito in tribuna Tiemoué Bakayoko, spianando la strada al Milan e a Leonardo, pronti a portare a termine la trattativa di mercato. Il centrocampista è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca.

ARRIVA – Il volto nuovo della mediana del Milan sarà proprio quello di Bakayoko, ormai 24enne francese di origini ivoriane. Dopo essersi messo in evidenza con la maglia del Monaco, ed essere stato acquistato dal Chelsea, la carriera del giovane centrocampista ha subito un brutto stop. Le sue prestazioni con la maglia Blues non sono state all’altezza e lo hanno portato a finire ai margini della squadra. Scelta, quella di non puntare su di lui, condivisa anche dal nuovo tecnico Sarri che ieri, all’esordio in Premier League, lo ha mandato addirittura in tribuna, lanciando un messaggio ben chiaro. Il Milan è alla finestra e adesso Leonardo lavora all’affondo decisivo: sarà con ogni probabilità prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni la prossima estate. I contatti proseguiti anche nella giornata di ieri hanno prodotto sviluppi significativi e non è escluso che già oggi, lunedì al massimo alla riapertura degli uffici, si disponga lo scambio ufficiale della documentazione.