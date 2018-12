Milan, arrivata la stangata: ecco la sanzione decisa dall’Uefa

Dopo la cocente eliminazione dall’Europa League, maturata dopo il match contro l’Olympiacos. Arrivano altre brutte notizie per il Milan e per Gennaro Gattuso. La Uefa ha ufficializzato la sanzione in seguito alla violazione del regolamento sul FFP.

Il club rossonero dovrà raggiungere la parità di bilancio entro il 2021: 12 i milioni di euro in premi trattenuti nell’attuale Europa League. E, come se non bastasse, per le prossime due annate, in caso di qualificazione in Europa, arrivano anche restrizioni sulla rosa come capitato in passato anche all’Inter.