Milan, Berlusconi: “Gattuso dovrebbe giocare sempre con due punte”

Silvio Berlusconi oggi per la prima volta al Brianteo nelle vesti di presidente del Monza, ha detto la sua sul Milan. “Abbiamo preso il Monza per fare una squadra e una società modello, investire nella ricerca di giovani in tutta Italia -riporta Gazzetta.it-. Vorremmo avere la squadra titolare tutta fatta di giovani, tutti italiani naturalmente, con certe regole che ormai il calcio non considera più”. Berlusconi li vuole educati, sbarbati, senza tatuaggi, leali. “Mi dicono: se cercate ragazzi senza tatuaggi, non troverete giocatori. Io credo che li troveremo. Credo e spero che il Monza possa fare un’eccezione in questo calcio, tutto fatto di nomi stranieri, incomprensibili e impronunciabili, e che possa spingere a un’imitazione, andando oltre il cattivo esempio che i giovani ricevono dai giocatori con i quali sono in campo”.

MILAN – “Guarderò il derby di Milano come sempre in tv, ma con il solito disappunto per lo stile del gioco – spiega l’ex presidente rossonero -. Il Milan dovrebbe giocare sempre con due punte e non capisco perché questa cosa che è così ovvia per me, che lo è stata per Sacchi, per Capello e per Ancelotti, non lo sia per l’attuale tecnico”. Insomma, una vera e propria frecciata a Gattuso, che da questa estate ha a disposizione Higuain: “Gonzalo è un goleador – continua Berlusconi – Cutrone è un’ottima prima punta. Con Higuain il Milan ha trovato un grande giocatore, ma dovrebbe avere accanto a sé sempre un altro attaccante”. L’ex presidente ha commentato anche i primi mesi di Elliott al timone del Milan: “Hanno messo a disposizione 170 milioni e vogliono riportare la squadra in Champions. Credo che possano fare bene”.