Milan, Bonucci: “Crisi societaria? Nessun problema e la prossima stagione punteremo alla Champions”

Chiusa la prima stagione al Milan con più ombre che luci, capitan Leonardo Bonucci, dal Canada dove è andato a seguire il gran premio di Formula 1 a Montreal, fa qualche cenno anche alla difficile situazione societaria che sta attraversando il suo club tra settlement agreement rifiutato ed Europa League a rischio: “Non c’è nessun tipo di problema, l’importante è che vengano risolte le voci che girano e che tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante -riporta Gazzetta.it. “L’anno prossimo puntiamo a rientrare in Champions, – conclude Bonucci- riprendendo la corsa per i grandi obiettivi”.