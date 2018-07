Milan, capitano cercasi: chi sarà l’erede di Bonucci?

A tenere banco in casa Milan, non c’è solo lo scambio tra Bonucci-Caldara, ma inevitabilmente il discorso che riguarda la fascia da capitano che, dopo l’eventuale addio del numero 19, resterà scoperta. Tra i rossoneri c’è dunque da decidere anche a chi affidare questo onere e onore. Il centrale difensivo era stato scelto dalla dirigenza solamente un anno fa, ora toccherà ai giocatori votare chi sarà il proprio leader in campo e fuori.

BALLOTTAGGIO – Sono fondalmentalmente due i candidati che potrebbero contendersi la fascia: Romagnoli e Bonaventura. Il primo raccoglie ampi favori tra la gente come prova un hashtag lanciato nei giorni scorsi su twitter (#Romagnolicapitano). Anche il secondo, però, può vantare un curriculum di tutto rispetto: anzianità e militanza che potrebbero premiarlo. Non solo, Bonaventura per il Milan ha coperto tutti i ruoli con il medesimo impegno e dalla sua ci sarebbero anche i più esperti del gruppo. Tra gli outsiders ci sarebbe Suso, ma l’essere spagnolo potrebbe non convincere. Resta Abate, negli anni il più fedele alla causa ma sempre meno utilizzato. Infine, Biglia, il vice Bonucci della scorsa stagione, ma dopo un campionato non certo entusiasmante, l’ex Lazio ha perso diversi consensi.