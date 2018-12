Milan, Castillejo: “Vogliamo la Champions League. Higuain? Speriamo ritrovi il gol…”

Intervistato da MilanTV, Samu Castillejo esterno offensivo del Milan ed ex Villarreal, ha parlato del momento della squadra, della classifica e del tecnico Gattuso, oltre ovviamente a tutto ciò che concerne il suo adattamento al calcio italiano e al reparto d’attacco, criticato nelle ultime ore, in particolar modo in riferimento alle prestazioni opache di Higuain.

MOMENTO – Parla prima del gruppo e degli obiettivi stagionali lo spagnolo: “Abbiamo un grande gruppo, ci troviamo tutti molto bene e questo ci aiuta e servirà a conquistare un posto in Champions League, che è il nostro obiettivo”. E individualmente aggiunge: “Sono sempre pronto per giocare e per le partite che ci saranno, è per questo che sono qui. il primo anno di solito non è facile, per tutte le cose nuove che ci sono, dal paese alla squadra, perà credo che le cose stanno andando bene e sono pronto per giocare”.

TECNICO – Su Gattuso, ecco il pensiero di Castillejo: “Mister Gattuso parla sempre con tutti, è una grande persona che sta sempre molto vicino a tutti noi e fa sì che il lavoro si svolga sempre bene e con un sorriso durante l’allenamento. Io mi trovo bene con lui perchè mi ha aiutato da quando sono qui”. “Gattuso vuole trasmettere la voglia di vincere che aveva quando giocava. Siamo una squadra con una buona qualità, il più delle volte superiore a quella degli avversari e quindi dobbiamo mettere in campo sempre voglia perchè con la qualità possiamo vincere”.”Il mio ruolo? Vengo da tre anni nei quali ho giocato sulla fascia destra, adesso sto giocando un po’ a sinistra o da seconda punta, in base a dove c’è bisogno. Sono posizioni nelle quali mi trovo bene e che mi piacciono e cerco sempre di aiutare la squadra in qualunque modo”.

HIGUAIN – Criticato nell’ultimo periodo, lo spagnolo ha detto la sua anche su Higuain: “Ci auguriamo tutti che Higuain trovi presto il gol perchè per noi è molto importante un attaccante come lui, con le sue caratteristiche e speriamo che domani possa fare di nuovo gol e aiutare la squadra”.