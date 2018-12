Milan, conferma a tempo per Gattuso ma Elliot mette in allarme i sostituti

Senza un gol dopo quattro partite, un record negativo stabilito dal Milan di Gattuso. La situazione è sempre più pesante. Il pareggio contro il Frosinone – e il possibile scivolamento a -3 dalla zona Champions League – ha fatto infuriare Elliott, oltre che il nuovo ad Ivan Gazidis. Una parte della dirigenza è ancora con Gennaro Gattuso, sì colpevole ma non parafulmine per l’involuzione rossonera, e vorrebbe confermarlo. Al momento però, anche a causa di una partita fra tre giorni, la soluzione più semplice è quella di mantenere il tecnico e poi aspettare la pausa.

Detto che Wenger continua a rappresentare il primo candidato al Milan, ci sono alcune opzioni se l’alsaziano dovesse essere irraggiungibile. Detto di Donadoni, c’è anche la possibilità Guidolin – che ha lavorato con Scaroni al Vicenza – oppure Paulo Sousa, sempre che la Roma non arrivi in anticipo. Gattuso è all’ultima chiamata, ma non è nemmen detto che una vittoria possa bastare per rimanere in sella. Lo riporta Tmw.com.